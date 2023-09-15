Этот маникюр мгновенно омолодит руки: морщинки станут незаметными, цвет кожи посвежеет — фото

Все модницы уже давно уяснили, что правильно подобранный цвет может добавить лоск и придать образу свежесть. И это касается не только одежды, но и маникюра.

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Вы, наверное, и сами замечали, что многие звезды предпочитают не очень броские покрытия. И это неспроста. Дело в том, что подобные цвета визуально делают кожу рук моложе.

Например, такие голливудские красотки, как Кэти Холмс и Дженнифер Энистон, много лет носят молочные оттенки. И в самом деле выглядят очень свежо.