Этот маникюр мгновенно омолодит руки: морщинки станут незаметными, цвет кожи посвежеет — фото

Все модницы уже давно уяснили, что правильно подобранный цвет может добавить лоск и придать образу свежесть. И это касается не только одежды, но и маникюра.
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Вы, наверное, и сами замечали, что многие звезды предпочитают не очень броские покрытия. И это неспроста. Дело в том, что подобные цвета визуально делают кожу рук моложе.
Например, такие голливудские красотки, как Кэти Холмс и Дженнифер Энистон, много лет носят молочные оттенки. И в самом деле выглядят очень свежо.
Молочный маникюр с жемчужной втиркой. Фото: freepik.com/devmaryna
Если вам ближе более естественные покрытия, можете смело делать французский маникюр на короткие ногти. Он тоже отлично смещает фокус с морщин.
Французский маникюр на коротких ногтях. Фото: freepik.com/valuavitaly
А тем, кто не хочет отказываться от яркой палитры, подойдет третий вариант. Речь идет о матовом маникюре. Его необычная текстура будет отвлекать от возможных несовершенств кожи рук.
Матовый маникюр. Фото: freepik.com/devmaryna
Источник: woman.ru