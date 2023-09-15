Как отрастить длинные волосы за короткое время: делаем особую маску — локоны прут словно на дрожжах

Мечтаете о длинной шевелюре? Тогда этот рецепт для вас. Можете не беспокоиться: приготовление стимулятора не займет много времени и не ударит по кошельку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эффективное средство можно смешать за пару минут. В составе маски только доступные ингредиенты. Речь идет о эфирном масле розмарина и масле репейника. Их можно найти в любой аптеке.

Инструкция простая. Возьмите 6 капель первого компонента и 2 столовые ложки второго. Смешайте их прямо на ладони, а затем вотрите получившийся состав во влажные волосы и кожу головы.

Подождите 30-60 минут. Помойте волосы шампунем и высушите привычным способом. Повторяйте эту процедуру 1–2 раза в неделю. Очень скоро вы заметите, что рост волос сильно ускорился, а сами пряди стали выглядеть более здоровыми и блестящими.

Источник: priamurmedia.ru