Мощное удобрение для герани: сыпем прямо в горшок и поливаем — начинают цвести даже хилые кусты

Осенью завершают цветение даже комнатные растения. Герань и орхидеи тоже не являются исключением. Однако есть один способ обмануть природу и продлить цветение еще минимум на пару месяцев.

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Чтобы провернуть этот трюк, потребуется приготовить специальную подкормку. Тратиться на удобрения не придется. Все необходимое можно найти в запасах у любого дачника.

Инструкция простая. Возьмите одну чайную ложку древесной золы, измельчите ее в порошок и рассыпьте вокруг растения.

Далее приготовьте водный раствор сахара. Для этого нужно смешать одну чайную ложку сладкого продукта с 1 литром отстоявшейся жидкости.

Полученное средство используйте для полива. В сочетание с золой оно даст совершенно потрясающий результат. Уже через несколько процедур растения взбодрятся и выпустят свежие бутоны.

Источник: gorodche.ru