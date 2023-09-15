Как приготовить сочные котлеты по-кавказски: хлеб не нужен — вместо него добавляют более полезный продукт

Вы, наверное, и сами замечали, что в кавказских заведениях подают потрясающе сочные котлеты. Дома, сколько не пытайся, таких не приготовить. И дело вовсе не в кулинарных навыках. Секрет кроется в особой добавке.

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Например, большинство хозяек кладет в котлетный фарш размоченный хлеб, кабачки, лук и сырой картофель. А на самом деле для сочности нужен совсем другой ингредиент.

Чтобы блюдо получилось вкусным, в фарш следует добавить измельченное зеленое яблоко. Фрукт можно пропустить через терку или превратить в пюре с помощью блендера. В остальном следует придерживаться своего обычного рецепта.

Благодаря этому фрукту котлеты получаются невероятно сочными и вкусными. Попробуйте сами: вам точно понравится!

Источник: Дзен-канал «Вкусно и полезно»