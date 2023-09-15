Смешиваем отбеливатель с подсолнечным маслом: стираем вещи теперь только так, краски ярче, серость ушла — японский метод

Не секрет, что самые сильно загрязненные вещи — это кухонные полотенца. Отстирать их можно с предварительным замачиванием. Попробуйте японский метод отстирывания кухонных полотенец.
После этого полотенца будут, как новые. Серость уйдет, а краски станут намного ярче.
В ведро горячей воды нужно добавить две столовые ложки отбеливателя и столько же растительного масла, затем насыпать стакан порошка и тщательно размешать. Затем положить в ведро сухие вещи, замочить и оставить на 10–12 часов.
Затем хорошо выполоскать вещи. Они будут сиять чистотой и свежестью.
По материалам remontkit.ru