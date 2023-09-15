Смешиваем отбеливатель с подсолнечным маслом: стираем вещи теперь только так, краски ярче, серость ушла — японский метод

Молодая женщина загружает белье в стиральную машинку. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому нужно отстирать сильно загрязненные вещи.

Не секрет, что самые сильно загрязненные вещи — это кухонные полотенца. Отстирать их можно с предварительным замачиванием. Попробуйте японский метод отстирывания кухонных полотенец.

После этого полотенца будут, как новые. Серость уйдет, а краски станут намного ярче.

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В ведро горячей воды нужно добавить две столовые ложки отбеливателя и столько же растительного масла, затем насыпать стакан порошка и тщательно размешать. Затем положить в ведро сухие вещи, замочить и оставить на 10–12 часов.

Затем хорошо выполоскать вещи. Они будут сиять чистотой и свежестью.

По материалам remontkit.ru

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