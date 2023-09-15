Смешиваем отбеливатель с подсолнечным маслом: стираем вещи теперь только так, краски ярче, серость ушла — японский метод

Не секрет, что самые сильно загрязненные вещи — это кухонные полотенца. Отстирать их можно с предварительным замачиванием. Попробуйте японский метод отстирывания кухонных полотенец.

После этого полотенца будут, как новые. Серость уйдет, а краски станут намного ярче.

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