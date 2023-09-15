Стал известен курс доллара на 2024 и 2025 год: какие у нас перспективы

В эту пятницу, 15 сентября, рубль на торгах на Московской валютной бирже утром слабо дешевел, а вечером перешел в рост и практически отыграл утерянные до обеда позиции.

По данным Московской валютной биржи, на 17:04 курс доллара снижался на 43 копейки (на 0,4%), до 96,91 рубля, евро – на 39 копеек (также на 0,4%), до 103,43 рубля, юаня – на 4 копейки (на 0,3%), до 13,31 рубля.

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