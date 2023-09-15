Готовим соус песто по настоящему итальянскому рецепту: получается в сто раз вкуснее магазинного

Хотите насладиться настоящим итальянским соусом песто? Тогда приступайте к делу. Приправу можно смешать всего за 5 минут. Набор продуктов более чем доступный. Не сомневайтесь: все получится! Главное — неукоснительно следовать рецепту.

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Вам потребуется: 3 ст ложки ядер кедрового ореха, 40 листочков базилика, 4 зубчика чеснока, 4 ст ложки оливкового масла, 2 ст ложки тертого пармезана и кубик льда.

За час до готовки положите зубчики чеснока в теплую кипяченую воду: нужно около 50 мл жидкости. По прошествии этого времени приступайте к смешиванию соуса.

Поместите в чашу блендера базилик, орешки, чесночную воду, лед и масло. Взбейте массу до однородного состояния, добавьте в нее стружку пармезана и продолжайте работать блендером еще пару минут.

Нам этом все. Соус готов. Его можно подавать к макаронам, пицце и мясным блюдам. Приятного аппетита!

Источник: YouTube-канал Dacooker