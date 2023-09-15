Антуриум обожает эту подкормку: поливаем три раза — и любуемся буйным цветением круглый год

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Если вы устали ждать, когда антуриум выпустит бутоны, подкормите его особым составом. Достаточно всего 3-4 процедур, чтобы растение покрылось яркими цветами.

Рецепт простой. Возьмите 1 грамм монокалийфосфата. Растворите кристаллики удобрения в 1 литре отстоявшейся воды. Дождитесь, когда состав прогреется до комнатной температуры, и используйте его для полива.

Эта процедура быстро запустит рост корней и образование цветочных почек. Но помните: стимулятор можно давать исключительно взрослым растениям, чей возраст превышает хотя бы 12 месяцев.

Источник: cpykami.ru