Срочно несите деньги в банк: проценты по вкладам подскочат вверх — озвучено новое решение Центробанка

Купюры в одну тысячу и пять тысяч рублей. Фото: Global Look Press

Регулятор на своем заседании повысил ставку рефинансирования.

Как и прогнозировали финансовые аналитики, Центробанк России на своем заседании в эту пятницу, 15 сентября, поднял ключевую ставку на сто базисных пунктов — с 12 процентов до 13.

Делается это для стабилизации курса рубля и удержания инфляции. 

«С момента внеочередного повышения ставки в августе ситуация изменилась несущественно. Рубль стабилизируется, однако после резкого укрепления непосредственно после повышения до 12% перешел к ослаблению, создавая риск повторного падения курса до ₽100 за доллар», — объяснил генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

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Для граждан повышение ключевой ставки означает, что в банках, скорее всего, подорожают кредиты. А с другой стороны, вырастут проценты по вкладам. Так что сейчас хороший момент, чтобы открыть депозит в банке. Судя по всему, часть граждан так и поступят, понесут свои сбережения в банки, чтобы положить на депозит или открыть вклад.

По материалам rbc.ru

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