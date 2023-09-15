Срочно несите деньги в банк: проценты по вкладам подскочат вверх — озвучено новое решение Центробанка

Как и прогнозировали финансовые аналитики, Центробанк России на своем заседании в эту пятницу, 15 сентября, поднял ключевую ставку на сто базисных пунктов — с 12 процентов до 13.

Делается это для стабилизации курса рубля и удержания инфляции.