Как повысить урожайность крыжовника в будущем году: поможет осеннее удобрение — рецепт

После бурного периода плодоношения у садовых культур истощаются запасы питательных веществ. Крыжовник в этом плане тоже не является исключением. Восполнить эти пробелы необходимо осенью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ни в коем случае нельзя откладывать подкормку до следующего года. Так как самые важные процессы в жизни растений происходят именно сейчас.

Чтобы обеспечить крыжовник всем необходимым, нужно приготовить фосфорно-калийную смесь. Для этого вам потребуется взять 250 граммов сульфата калия и 125 граммов суперфосфата. Такого количества удобрения хватит на один взрослый куст.

Питательный состав заделывают в верхний слой почвы и поливают водой. Процедуру необходимо провести до наступления серьезных морозов. Чтобы не ошибиться, ориентируйтесь на середину октября.

Источник: издание belnovosti.by