Рабочий способ: налили в орхидею эликсир — цветы полезли даже из боковых почек

Есть удобрение, которое помогает орхидее цвести чаще, чем обычно. Даже если цветонос отцвел на растении – могут активироваться боковые почки, что снова приведет к красоте на подоконнике.

Для начала почки надо слегка ковырнуть ногтем, раскрыть их. Затем вносите подкормку.

В отдельную миску бросьте три засохших цветка из чая каркаде и залейте одним литром горячей воды. Раствор должен настояться до тех пор, пока не станет розовым.

Далее наливаем все это в пульверизатор и опрыскиваем орхидеи, попадая в пазухи.

Через несколько дней вы заметите первые цветы.

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