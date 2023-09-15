Рабочий способ: налили в орхидею эликсир — цветы полезли даже из боковых почек

Есть удобрение, которое помогает орхидее цвести чаще, чем обычно. Даже если цветонос отцвел на растении – могут активироваться боковые почки, что снова приведет к красоте на подоконнике.
Для начала почки надо слегка ковырнуть ногтем, раскрыть их. Затем вносите подкормку.
В отдельную миску бросьте три засохших цветка из чая каркаде и залейте одним литром горячей воды. Раствор должен настояться до тех пор, пока не станет розовым.
Далее наливаем все это в пульверизатор и опрыскиваем орхидеи, попадая в пазухи.
Через несколько дней вы заметите первые цветы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».