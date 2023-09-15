Всего 1 таблетка, и любой домашний цветок снова оживет, зазеленеет, пышно зацветет

Реанимирующие подкормки для домашних цветов существуют. Их применяют тогда, когда растения начали сохнуть, увяли листья и начали осыпаться.

Так часто бывает, когда цветок пересадили, или вы переставили горшок из одной комнаты в другую, или перелили.

В этом случае поможет обычная фолиевая кислота. Достаточно одну таблетку растолочь в миске и залить одним литром воды. Хорошо растворите кислоту и опрыскивайте растения один раз в 10 дней.

В итоге цветы быстро оживут, позеленеют и пышно зацветут.

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