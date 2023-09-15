Как подготовить пионы к новому сезону: внесите этот состав осенью — будут цвести как в райском саду

Чтобы пионы поразили пышным цветением в новом году, их нужно подкормить уже этой осенью. Возможно, вы не знали, но как раз сейчас у растений закладываются почки на будущий сезон.
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Эффективное удобрение можно приготовить своими руками. Вам потребуется раздобыть черствую буханку ржаного хлеба и ведро чистой воды.
Рецепт простой. Нарежьте хлеб на мелкие кусочки, залейте их жидкостью и оставьте на пару суток в теплой комнате.
По прошествии времени процедите настой и используйте его для полива клумбы. На одно растение потребуется взять около литра питательной смеси.
Подкормку необходимо провести до середины октября. Сделайте все, как написано в этой инструкции, и растения удивят вас огромными цветами.
Источник: novochag.ru