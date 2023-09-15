Им не страшен пероноспороз и клещи: удачные сорта огурцов — показали себя с безупречной стороны

Огурцы часто погибают из-за пероноспороза. Агрономы устали уже повторять, что вылечить это заболевание невозможно. Можно лишь отсрочить гибель плодов на несколько дней с помощью разных удобрений, но не более.

Но существуют сорта огурцов, которые не болеют пероноспорозом, они как будто имеют иммунитет. И один из таких — «Журавленок». Эти растения наиболее стойко переносят нападение клещей. Их идеально засаливать в банки на зиму, предназначены для открытого грунта.

Следующий устойчивый к заболеваниям сорт «Лилипут». Это гибриды, которые не требуют опылителей. Плоды быстро наливаются, достигают в длину 13 сантиметров. На вкус очень сладкие и почти не видно семечек.

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