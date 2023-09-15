Любимые сорта томатов, которые раскупают уже сейчас — на одной кисти вырастает до 5 кг плодов, сок льется

Существуют сорта томатов, которые могут завалить вас урожаем. И важно с осени определиться, что вы будете сажать весной, так как хорошие семена сметают с полок магазинов уже сейчас.

Опытные огородники советуют присмотреться к такому сорту как «Поцелуй герани». На одной ветке созревают до пяти килограммов помидоров. Плоды вкусные, сладкие, сочные.

Также хороший сорт «синяя груша». Неприхотливые в уходе, а урожай дают ведрами. Помидоры темно-бордового цвета, идеальны для салатов.

И третий качественный сорт — «Тарасенко юбилейный». Это очередная лиана, высота куста достигает двух метров. Помидоры созревают быстро, сок просто течет при укусе со всех сторон.

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