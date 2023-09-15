Внесли 1 ложку под куст розы осенью — к зиме готовы, теперь пусть хоть мороз или потоп

Розу осенью надо обязательно подкармливать для того, чтобы цветы успешно перезимовали. И в этот период важно исключить удобрения, содержащие в своем составе азот.

В сентябре и начале октября розу надо угощать подкормками, которые будут способствовать хорошему созреванию побегов и наращиванию корневой системы.

Главный спаситель — калий. Например, монокалий фосфат. В нем содержатся вещества, которые быстро усваиваются цветами и идут им на помощь.

Достаточно одну столовую ложку развести в 10 литрах воды. Поливайте под корень по 3–5 литров под каждый куст.

Такую подкормку проводят один раз в две недели.

После такой процедуры вашим розам ничего не будет страшно зимой — переживут морозы без проблем.

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