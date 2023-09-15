Бесплатное удобрение для огорода: разбросайте по участку осенью — к весне почва станет черноземом

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Однако не спешите заказывать грузовик навоза и хвататься за лопату. Задачу можно решить гораздо проще и абсолютно бесплатно. Отличное удобрение и средство от сорняков лежит прямо у вас под ногами.

Речь идет об опавших листьях. Инструкция простая. Соберите листву в саду и разбросайте ее по огороду. Особое внимание уделите тем местам, где растет сорная трава.

Без солнечных лучей сорняки быстро погибнут. А листья со временем превратятся в плодородный слой. Таким образом, вы разом решите две наболевшие проблемы. И при этом не потратите ни одного рубля.

Источник: издание belnovosti.by.