Бесплатное удобрение для огорода: разбросайте по участку осенью — к весне почва станет черноземом

Фото: freepik.com / freepik

Овощи будут расти как на дрожжах!

После сбора урожая землю нужно обязательно удобрить. Об этом знает любой дачник. Кроме того, очень важно удалить все сорняки, чтобы они не начали прорастать с наступлением теплого времени года. 

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Однако не спешите заказывать грузовик навоза и хвататься за лопату. Задачу можно решить гораздо проще и абсолютно бесплатно. Отличное удобрение и средство от сорняков лежит прямо у вас под ногами.

Речь идет об опавших листьях. Инструкция простая. Соберите листву в саду и разбросайте ее по огороду. Особое внимание уделите тем местам, где растет сорная трава. 

Без солнечных лучей сорняки быстро погибнут. А листья со временем превратятся в плодородный слой. Таким образом, вы разом решите две наболевшие проблемы. И при этом не потратите ни одного рубля.

Источник: издание belnovosti.by.

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