Берите только этот молотый кофе — терпкий аромат, долгое послевкусие: элитным не уступает

Лучший молотый кофе. Фото: freepik.com

Свое независимое исследование провели эксперты Роскачества.

Эксперты Роскачества назвали лучшую марку молотого кофе. Из достоинств терпкий аромат, долгое послевкусие, тонкий купаж и чарующие нотки. Цена вполне доступная, хотя кофе не самое дешевое. И понятно почему!

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Проверку прошли более 10 торговых марок. Оценивались образцы по критериям натуральности, качества и безопасности.  Многие из представленных марок кофе получили высокую оценку от экспертов Роскачества, а также от потребителей и дегустаторов. 

Среди топовой продукции оказался молотый кофе Dallmayr prodomo. Анализ показал, что эта продукция имеет хорошие органолептические показатели и она полностью безопасна. Данный кофе полностью соответствует арабике.

По материалам vnimanie.pro

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