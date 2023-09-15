Берите только этот молотый кофе — терпкий аромат, долгое послевкусие: элитным не уступает

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Проверку прошли более 10 торговых марок. Оценивались образцы по критериям натуральности, качества и безопасности. Многие из представленных марок кофе получили высокую оценку от экспертов Роскачества, а также от потребителей и дегустаторов.

Среди топовой продукции оказался молотый кофе Dallmayr prodomo. Анализ показал, что эта продукция имеет хорошие органолептические показатели и она полностью безопасна. Данный кофе полностью соответствует арабике.

По материалам vnimanie.pro