Что положить в растворимый кофе вместо сахара, чтобы напиток стал еще вкуснее: без вреда для фигуры

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Во-первых, откажитесь от обычного молока. Используйте вместо него кокосовое. Оно гораздо слаще, чем коровье, и обладает довольно низкой калорийностью.

Во-вторых, в качестве альтернативы можно использовать стевию. Этот заменитель сахара сделает напиток по-настоящему сладким и при этом не навредит вашей фигуре.

И, конечно, нельзя не упомянуть кленовый сироп. Его калорийность существенно ниже, чем у сахара. К тому же в данном продукте содержится большое количество антиоксидантов и витаминов.

Источник: издание belnovosti.by.