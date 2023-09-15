Что положить в растворимый кофе вместо сахара, чтобы напиток стал еще вкуснее: без вреда для фигуры

Сахар, как известно, нельзя назвать полезным продуктом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие кофеманы ищут более здоровую альтернативу. Тоже задумались над тем, как улучшить вкус напитка без вреда для фигуры? Тогда эти рекомендации для вас.
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Во-первых, откажитесь от обычного молока. Используйте вместо него кокосовое. Оно гораздо слаще, чем коровье, и обладает довольно низкой калорийностью.
Во-вторых, в качестве альтернативы можно использовать стевию. Этот заменитель сахара сделает напиток по-настоящему сладким и при этом не навредит вашей фигуре.
И, конечно, нельзя не упомянуть кленовый сироп. Его калорийность существенно ниже, чем у сахара. К тому же в данном продукте содержится большое количество антиоксидантов и витаминов.
Источник: издание belnovosti.by.