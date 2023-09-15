Ложка уксуса творит чудеса: яйца сварились за 1,5 минуты, скорлупа мягкая, сама отваливается

Есть хитрый способ, как быстро сварить яйца, да еще и почистить их потом без проблем. Налейте в небольшую кастрюльку один литр воды, доведите до кипения и добавьте одну чайную ложку уксусной кислоты.

Как только раствор забулькает — отправляйте туда яйца, заранее остуженные до комнатной температуры. Проварите буквально 1,5 минуты и снимайте с огня.

Вы увидите, как скорлупа станет мягкой, из-за уксуса она сама будет отваливаться от яйца, вам даже не придется напрягаться при чистке.

А сами яйца сварятся вкрутую.

Таким методом пользуются в ресторанах, когда надо быстро приготовить блюдо.

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