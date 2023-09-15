Бросили кружочки из фольги в кипяток - больше не надо оттирать старые ложки и вилки: стали как новые

Не спешите выбрасывать старые ложки и вилки, если они потемнели и налет не отмывается. Есть хитрый трюк, который быстро решит вопрос.

Налейте в кастрюлю воду и поставьте на плиту. Добавьте одну столовую ложку соды, одну столовую ложку соли и одну столовую ложку сахара. Доведите раствор до кипения и тщательно перемешайте.

Далее возьмите алюминиевую фольгу и скатайте кружочки. Киньте их в кипяток и поварите минут 5.

После отправляйте в кастрюлю старые ложки и вилки, пусть покипятятся 20 минут. Вы достанете в итоге чистейшие приборы, они будут сверкать как новые.

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