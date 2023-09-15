Как хранить морковь годами у себя дома — больше не покупаем в магазинах

Морковь можно много лет хранить у себя дома так, чтобы корнеплоды вообще не портились. Вы забудете, что такое покупать овощи в магазинах — все будет под рукой, достаточно просто взять и приготовить.

Очень важно правильно обрезать корнеплоды перед хранением. Отрежьте от корнеплода вместе с ботвой примерно 1,5 сантиметра. Подрежьте также до основания центральный корешок. Это делается для того, чтобы морковь не прорастала и хранилась долго.