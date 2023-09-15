Как хранить морковь годами у себя дома — больше не покупаем в магазинах

Морковь можно много лет хранить у себя дома так, чтобы корнеплоды вообще не портились. Вы забудете, что такое покупать овощи в магазинах — все будет под рукой, достаточно просто взять и приготовить.
Очень важно правильно обрезать корнеплоды перед хранением. Отрежьте от корнеплода вместе с ботвой примерно 1,5 сантиметра. Подрежьте также до основания центральный корешок. Это делается для того, чтобы морковь не прорастала и хранилась долго.
Как правильно обрезать морковь. Фото: соцсети
Оставьте на окне у себя дома несколько килограммов моркови — то, что вы будете использовать в первую очередь. Остальные корнеплоды можно отправить в мешки (примерно одно ведро на мешок) и вынести на застекленный балкон.
В таком видео морковь будет храниться долгие месяцы.
Кстати, мыть морковь нельзя! Влага быстро испортит плоды.
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