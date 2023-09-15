Толковый метод «6 ложек» из СССР: за ночь растворит мочевой камень в унитазе — утром не узнаете «кабинет»

Унитаз до и после. Фото: соцсети, скриншот

Это средство действует лучше дорогих магазинных. Теперь моем туалет только так!

Отмыть унитаз от мочевого налета можно копеечным средством. Толковый советский метод «6 ложек» будет как раз кстати. Этим раствором можно отмыть даже известковый налет — желтизна словно «слижется» сама собой. Средство будет действовать всю ночь, а утром не узнаете «кабинет» — засияет чистотой, кристально свежий, кругом белизна. Просто восторг!

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Берем емкость, наливаем 2 литра воды и добавляем 100 мл перекиси водорода (примерно 6 ст.л.) и 50 мл аммиака. Это средство нужно влить в унитаз, распределить ершиком и оставить на ночь, часов на 6–8. Утром пройтись щеткой и смыть водой.

По материалам дзен-канала «Дачный гороскоп»

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