Толковый метод «6 ложек» из СССР: за ночь растворит мочевой камень в унитазе — утром не узнаете «кабинет»

Отмыть унитаз от мочевого налета можно копеечным средством. Толковый советский метод «6 ложек» будет как раз кстати. Этим раствором можно отмыть даже известковый налет — желтизна словно «слижется» сама собой. Средство будет действовать всю ночь, а утром не узнаете «кабинет» — засияет чистотой, кристально свежий, кругом белизна. Просто восторг!

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Берем емкость, наливаем 2 литра воды и добавляем 100 мл перекиси водорода (примерно 6 ст.л.) и 50 мл аммиака. Это средство нужно влить в унитаз, распределить ершиком и оставить на ночь, часов на 6–8. Утром пройтись щеткой и смыть водой.

По материалам дзен-канала «Дачный гороскоп»