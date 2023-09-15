На кустах перцев будет больше, чем листьев — поставили рассаду в холодильник на три дня

Перцы могут завалить вас урожаем на следующий год, если знать, как правильно поступить с рассадой в первые дни ее жизни. Вооружитесь информацией уже сейчас, зима пролетит незаметно, скоро уже снова надо будет готовиться к дачному сезону.

Как только вы посадили перцы в специальные горшочки дома — температуру воздуха им надо снизить до 5 градусов ориентировочно на 3–5 дней. Для этого их можно поместить в холодильник. Но убедитесь, чтобы градусы были выдержаны, иначе растения погибнут.

Это делается для того, чтобы ростки не тянулись к солнцу, а росли вширь. Они не будут быстро вытягиваться, склоняться, что приведет к дальнейшему обильному росту в будущем.

Далее вынимайте перцы из холодильника и обеспечьте им +25…+27 градусов по Цельсию. Растения пойдут в бурный рост, и на кустах к лету будет больше плодов, чем листьев.

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