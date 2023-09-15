Последний уход за малиной в конце сентября — как правильно обрезать и чем подкормить

В конце сентября мы продолжаем готовить огород к зимовке. Малина — не исключение. Перед морозами кустарники надо правильно обрезать и подкормить. Тогда на следующий год вы получите богатый урожай.
Главным образом с кустов надо убрать все старые, отплодоносившие ветки. Их прямо надо сжечь. Оставьте только молодые побеги.
Это делается для того, чтобы питательные вещества и вода доставались только молодым веточкам, которые принесут вам много ягод в будущем.
Далее малину надо подкормить. Раскидайте сухую золу под кустики, это напитает растения питательными микроэлементами.
После — тщательно поливаем водой. Этого достаточно, чтобы оставить малину на зиму.
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