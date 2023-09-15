Последний уход за малиной в конце сентября — как правильно обрезать и чем подкормить

Главным образом с кустов надо убрать все старые, отплодоносившие ветки. Их прямо надо сжечь. Оставьте только молодые побеги.

Это делается для того, чтобы питательные вещества и вода доставались только молодым веточкам, которые принесут вам много ягод в будущем.

Далее малину надо подкормить. Раскидайте сухую золу под кустики, это напитает растения питательными микроэлементами.

После — тщательно поливаем водой. Этого достаточно, чтобы оставить малину на зиму.

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