Готовим розы к зимовке — вносим финальное удобрение и укрываем: летом даст тугие бутоны

Роза. Фото: Global Look Press

Есть прекрасные зимостойкие сорта, которые отлично переживут морозы.

Перед тем, как отправить розы на зимовку, нужно внести финальное удобрение. После этого можно укрыть цветок. Так роза мягко перезимует, а уже летом даст тугие бутоны, цвести на даче будет пышно, ярко, на зависть бабушкам-соседкам. Эта чудо-подкормка действует на все 100% — питательная.

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Осенью розам необходимо удобрение, которое содержит фосфор, кальций и калий. Приготовить подкормку можно самостоятельно. Берем ведро на 10 литров и наполняем водой, разводим 16 граммов монофосфата калия, 15 граммов суперфосфата. Также можно развести 10 граммов сернокислого калия, 25 граммов суперфосфата и 2,5 граммов борной кислоты. Под каждый куст вносим не более 4 литров удобрения.

Далее цветы нужно укрыть на зиму. За плетистыми розами нужно немного поухаживать. Сначала прищипнуть побеги, затем удалить все листья и черешки, присыпать повреждения древесным углем.

Идеально подойдет метод мульчирования у основания куста. Для этого нужно уложить еловую хвою, насыпать песок и укрыть его еловым лапником. 

Плети осторожно снимаем с опор и укладываем на еловый лапник. Сверху кладем еловые ветки и заматываем всю зеленую массу спанбондом (нетканый материал из расплава полимера.  Прим. ред.). Весной такое укрытие снимают постепенно, сначала приоткрывая ветки, а затем высвобождая все растение. Под таким утеплителем розы мягко перезимуют.

По материалам ogorod.ru

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