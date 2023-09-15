Готовим розы к зимовке — вносим финальное удобрение и укрываем: летом даст тугие бутоны

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Осенью розам необходимо удобрение, которое содержит фосфор, кальций и калий. Приготовить подкормку можно самостоятельно. Берем ведро на 10 литров и наполняем водой, разводим 16 граммов монофосфата калия, 15 граммов суперфосфата. Также можно развести 10 граммов сернокислого калия, 25 граммов суперфосфата и 2,5 граммов борной кислоты. Под каждый куст вносим не более 4 литров удобрения.

Далее цветы нужно укрыть на зиму. За плетистыми розами нужно немного поухаживать. Сначала прищипнуть побеги, затем удалить все листья и черешки, присыпать повреждения древесным углем.

Идеально подойдет метод мульчирования у основания куста. Для этого нужно уложить еловую хвою, насыпать песок и укрыть его еловым лапником.

Плети осторожно снимаем с опор и укладываем на еловый лапник. Сверху кладем еловые ветки и заматываем всю зеленую массу спанбондом (нетканый материал из расплава полимера. — Прим. ред.). Весной такое укрытие снимают постепенно, сначала приоткрывая ветки, а затем высвобождая все растение. Под таким утеплителем розы мягко перезимуют.

По материалам ogorod.ru