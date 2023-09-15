Придут гости — киньте столовую ложку средства в унитаз: удивитесь, что произойдет

Основная часть микробов в квартире скапливается на ободке унитаза. И сантехнику надо по-хорошему мыть хотя бы три раза в неделю.
Но если у вас нет на это столько времени, присмотритесь, что делают хозяйки в Грузии. Перед приходом гостей они кидают в унитаз одну столовую ложку обычной поверенной соли.
Соль — прекрасный антисептик, который обеззараживает буквально за одну минуту. Ну и сами посудите: соль стоит 15 рублей в магазине, а чистящее средство — намного дороже.
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