Придут гости — киньте столовую ложку средства в унитаз: удивитесь, что произойдет

Но если у вас нет на это столько времени, присмотритесь, что делают хозяйки в Грузии. Перед приходом гостей они кидают в унитаз одну столовую ложку обычной поверенной соли.

Соль — прекрасный антисептик, который обеззараживает буквально за одну минуту. Ну и сами посудите: соль стоит 15 рублей в магазине, а чистящее средство — намного дороже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».