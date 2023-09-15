Кислые, пластиковые, есть невозможно: какие сорта томатов разочаровали - сажать больше не будем

Томаты выращивать сложно, поэтому надо приобретать проверенные семена, которые дадут хороший урожай. Иначе вы рискуете потратить на ветер свое время и силы.
В Сети обсуждают, что томаты сорта «Белоснежка» лучше не сажать. Они вырастают кислыми, есть их практически невозможно. И это несмотря на то, что кусты были урожайными. А толку от этого не было.
Также присмотритесь к томатам «Польская слива тетушки Сварло». Этот сорт малоурожайный - на кусте вырастают максимум шесть помидоров. И на вкус плоды водянистые.
А вот помидоры сорта «Чудо лентяя» очень урожайные, стебли просто увешаны плодами. Но есть одно жирное «но» - помидоры безвкусные, пластиковые.
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