Шариковую ручку воткнули в шланг для душа — отмыли швы и плитку от плесени и налета

Далее ручку воткните в шланг для душа и закрепите плотно изолентой. Пример мы показали на картинке. Включайте воду. И тонкой струей вы сможете отмыть швы и плитку от плесени и налета.

Ваша ванная засияет чистотой — будет выглядеть как будто только после ремонта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».