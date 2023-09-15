Шариковую ручку воткнули в шланг для душа — отмыли швы и плитку от плесени и налета

Фото: соцсети

Старая ванна стала как после ремонта.

Даже старую ванную комнату можно быстро привести в порядок, если воспользоваться этим гениальным лайфхаком.

Возьмите обычную шариковую ручку, снимите с нее колпачок, вытащите стержень и это место обмотайте изолентой в несколько слоев.

Далее ручку воткните в шланг для душа и закрепите плотно изолентой. Пример мы показали на картинке. Включайте воду. И тонкой струей вы сможете отмыть швы и плитку от плесени и налета.

Ваша ванная засияет чистотой — будет выглядеть как будто только после ремонта.

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