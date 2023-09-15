Плесень и пожелтевший силикон на ванне отмылись за пять минут на глазах — взяли влажную салфетку

Даже у самых аккуратных хозяев в доме силикон на ванне рано или поздно желтеет. Кроме того, на нем появляется плесень, которую потом сложно оттереть даже специальными средствами.

И поможет справиться быстро с грязью обыкновенная смывка краски. Фирма может быть любая. Главное, чтобы средство опрыскивалось.