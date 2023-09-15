Плесень и пожелтевший силикон на ванне отмылись за пять минут на глазах — взяли влажную салфетку

Даже у самых аккуратных хозяев в доме силикон на ванне рано или поздно желтеет. Кроме того, на нем появляется плесень, которую потом сложно оттереть даже специальными средствами.
И поможет справиться быстро с грязью обыкновенная смывка краски. Фирма может быть любая. Главное, чтобы средство опрыскивалось.
Нанесите средство на силикон в ванне и оставьте буквально на три минуты. Потом потрите влажной салфеткой - грязь будет тут же отходить на ваших глазах.
Потом полейте водой, чтобы убрать оставшуюся плесень.
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