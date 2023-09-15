Дом, сарай и теплица под надежной защитой: мыши и крысы больше не полезут — раскидали приманку

Мыши и крысы осенью активно начинают лезть в дом, теплицу или в сарай в поисках укрытия. И бороться с грызунами надо, так как они могут испортить вам как имущество, продукты, так и жизнь в целом.

Лучшая отрава, по мнению пользователей Интернета, это подушечки из муки под названием «Крысиная смерть». Грызун раскусывает подкормку и тут же отравляется.

Но важно эти подушечки рассыпать не в самом доме, а снаружи, чтобы на подходе к вашему имуществу мышка или крыса остановились.

Возьмите мягкую полиэтиленовую трубу, их можно купить в любом строительном магазине. Разрежьте пополам ножницами примерно в 15 сантиметров и заложите в них отраву.

Это делается для того, чтобы яд не размок от дождя или чтобы его не съели ежики, которые полезны на огороде.

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