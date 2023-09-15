Методом «три ложки» отстирали посеревшее белье: вещи на выходе чистые, хрустящие — просто «слизывает»

Еще от советской бабушки узнали про действенный метод «три ложки» — он необычайно эффективен при стирке в автомате. Вещи на выходе будут кристально чистыми, хрустящими, с морозной свежестью. Эта чудо-добавка к порошку выстирает любые загрязнения и пятна, даже самые застарелые, освежит тюль, а белые вещи сделает кипенно-белыми, почти как новыми. И без всякого кондиционера и отбеливателя. Ткань больше не посереет, отстирается даже желтизна в подмышках.
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Берем 2 ст.л. соли с горкой, 1 ст.л. разрыхлителя и смешиваем в теплой воде. Состав должен стать однородным, полностью раствориться. Затем нужно замочить в этой воде белье, а спустя 2–4 часа постирать в стиральной машинке на привычном режиме. Несколько ложек соли можно добавить в барабан для большего эффекта. На выходе получите чистые вещи, белоснежные и свежие.
По материалам дзен-канала «Пока муж на работе»