Методом «три ложки» отстирали посеревшее белье: вещи на выходе чистые, хрустящие — просто «слизывает»

Еще от советской бабушки узнали про действенный метод «три ложки» — он необычайно эффективен при стирке в автомате. Вещи на выходе будут кристально чистыми, хрустящими, с морозной свежестью. Эта чудо-добавка к порошку выстирает любые загрязнения и пятна, даже самые застарелые, освежит тюль, а белые вещи сделает кипенно-белыми, почти как новыми. И без всякого кондиционера и отбеливателя. Ткань больше не посереет, отстирается даже желтизна в подмышках.