Смородина следующим летом будет размером с монету: главное – подкормить так

Смородину осенью активно готовят к зимовке, а также подкармливают ее с заделом на будущий сезон. Чтобы ягода плодоносила обильнее, а также чтобы сами плоды были значительно крупнее, размером с монету, агроном Анастасия Коврижных советует удобрить ее калием и фосфором.

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Именно в этих микроэлементах смородина нуждается по осени. И лучше остановить свой выбор на смеси сульфата калия и аммофоса.

Нужно взять 1 кг аммофоса и 0,5 кг сульфата калия, перемешать и в сухом виде внести в почву под смородину. На куст требуется 4-5 ст. ложек на куст. Это наиболее эффективная подкормка, также можно взять смесь суперфосфата и калимагнезии.

По материалам сайта Belnovosti