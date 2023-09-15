Бархатцы осенью с участка не выкидываем, а закапываем в грядки: лишь единицы знают, зачем

Осенью наступает горячая пора сбора урожая и подготовительных работ. Садоводы не только готовят участок к зимовке, но и хлопочут о следующем летнем сезоне. Сентябрь-октябрь по сути становится периодом самой первой подкормки.

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Насыщать землю питательными веществами можно по-разному. Но в фаворитах традиционно органика. И агроном Анастасия Коврижных раскрыла одну хитрость, которая убивает двух зайцев за один раз.

Цветы бархатцы после цветения многие дачники выкидывают, но делать этого не нужно. Ботва этих растений относится к антисептикам и очищает землю от вредителей. Если закопать в землю на глубину 15-20 см эту траву, то нематоды, медведки, луковая и морковная муха обойдут в следующем сезоне огород стороной.

По материалам сайта Belnovosti