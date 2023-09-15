Вот почему мудрые хозяйки складывают кофе в холодильник: теперь тоже так делаем – и счастливы

Из-за растущих ценников на кофе многие успели сделать запасы зерен и теперь берегут любимый продукт дома. Однако не всегда хранят его правильно. Оказывается, в шкафчике, в сухом и темном месте, зерна окисляются и теряют свой яркий аромат.

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Правильное хранение кофе лучше обеспечит морозильник. Низкие температуры помогают защищать продукт от окисления, при этом аромат и вкусовые качества останутся в сохранности.

Важно в морозилке обеспечить правильное хранение. Для этого кофе фасуют по маленьким порциям и плотно закрывают пакетики. При этом, такой способ подходит только для зерен, молотый так не хранят.

По материалам сайта Belnovosti