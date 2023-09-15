По клубнике рассыпали эту смесь в сентябре: будет плодоносить как шальная будущим летом

Работ в огороде с наступлением осени становится, кажется, еще больше. Убрать урожай, подвязать и обрезать, перекопать и подкормить. Практически каждый кустарник нуждается во внимании со стороны дачника. Клубника – не исключение.

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Ягоду также готовят к зимовке и следующему дачному сезону. Чтобы холодное время года прошло для клубники безболезненно, ее укрывают. Идеальнее всего подходит лапник – еловые ветки не преют, в них не заводятся мыши.

Но перед этим на грядки с ягодой рассыпают суперфосфат по чайной ложке на куст. Сульфат калия готовят из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды и поливают, литр идет на один кустик. Удобрения позволяют укрепить систему растений и в следующем сезоне увеличить их урожайность.

По материалам сайта Belnovosti