Зеленые помидоры превратили в икру: эту закуску зимой сметают со стола первой

Если помидоры не успели покраснеть на ветках, дачники собирают их зелеными. Из неспелых томатов получается изумительная закуска, поэтому приводим рецепт.

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Речь идет про икру из зеленых томатов. Потребуется 4 кг неспелых помидоров, по 1 кг лука и моркови, 0,5 кг сладкого перца, 300 гр корня петрушки, 1 стакан сахара, 20 горошин перца, 5 лавровых листочков, 10 шт гвоздики, 300- 400 гр растительного масла.

Помидоры нарезать кружочками, головки лука — кольцами, морковь на терке, сладкий стручковый перец - соломкой, корень петрушки кружочками или на терке. Посолить и перемешать, накрыть крышкой и убрать в прохладное место на 10–12 часов.

Появившийся сок слить, добавить сахар, черный перец, лавровый лист, гвоздику и растительное масло. Поставить на огонь и тушить около часа. После чего переложить в банки и стерилизовать в воде по плечики (пол-литровые и литровые — 10 мин, трехлитровые можно не стерилизовать, а просто укутать одеялом и оставить до остывания).

По материалам Телеграм- канала "Домашние заготовки"