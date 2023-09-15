Сделали эти хитрости с малиной по осени: следующим летом завалит урожаем – ветки будут ломиться от ягод

Уход за малиной осенью должен активно продолжаться, чтобы в следующем дачном сезоне ягода порадовала обильным урожаем. Агроном Анастасия Коврижных напоминает, что кустарники нуждаются в поливе. И грядки орошают каждые 10-14 дней при сухой погоде.

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Кроме того, в сентябре малину надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Поливают полезным раствором, разведенным по инструкции, в ход идут сульфат калия и двойной суперфосфат, либо монофосфат калия.

Также наступает время провести обрезку кустов, а в финале осени подвязать ветки шпагатом, чтобы малина от снега не повредилась.

По материалам сайта Belnovosti