Потом больше не попахиваем, желтыми подмышками не сверкаем: взяли копеечный раствор – и на проблему

Желтые от пота и дезодоранта подмышки у вещей – не очень эстетичное зрелище. Поэтому такую одежду выкидывают или увозят на дачу. Особенно обидно, когда вещи куплены совсем недавно и надеты буквально несколько раз.

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А еще запах пота въедается так, что избавиться от него под силу не каждому моющему средству. Однако, среди народных методов есть способы на любой кошелек, хотя они все довольно бюджетные и подручные.

Желтые пятна и потный запах может удалить аспирин. Две таблетки стерли в порошок, смешали с каплей теплой воды и выливаем на пятно. Затем стираем обычным способом.

Можно использовать любое средство для мытья посуды. Смешиваем 1:2 с перекисью водорода и так же наносим на подмышки одежды.

Также среди народных – средства с содой (4 ложки разводим с водой до пастообразного состояния – и на пятно), аммиак (разбавляем пополам с водой и наносим на проблему), уксус (пара капель на пятно), лимон (на губку капаем сок и натираем подмышку), соль и водка. Все эти средства одинаково рабочие.

По материалам сайта Belnovosti