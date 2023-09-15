Что надо сделать с грядками осенью, чтобы следующим летом огурцы свели с ума своими объемами: агроном раскрывает секреты

С наступлением осени дачники активно начинают готовиться к новому садово-огородному сезону. Если все сделать правильно и вовремя, весной останется только посадить грядки, поскольку почва уже будет готова.

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Так, известно, что грядки для огурцов подготавливают также заблаговременно. И первым делом вносят удобрения. На квадрат земли расходуется 3-4 ведра компоста и ведро перепревшего коровяка.

Поскольку огурцы любят рыхлую почву, агроном Анастасия Коврижных советует внести на грядки торф или песок. Также можно добавлять жмых, картофельную или яблочную кожуру, луковую или чесночную шелуху.

После этого грядку следует перекопать и полить «Байкалом-М» или «Триходермином», накрыть пленкой или мульчей. И останется лишь в середине октября насыпать минеральные удобрения на грядку, такие как суперфосфат, калимагнезия, и земля готова!

По материалам сайта Belnovosti