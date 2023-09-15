Названы три знаки зодиака, жизнь которых развернется к лучшему с 15 сентября: Меркурий одарит удачей

Фото: freepik.com

Астролог рассказала, к чему нужно готовится тем, кому ретроградный Меркурий принесет приятные перемены в жизни.

Уже полным ходом идет осень. Многие строят планы, другие все силы бросили на новые проекты. Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro решила рассказать, как отразится на жизнях людей ретроградный Меркурий. Оказалось, что некоторым она даже придаст сил. По словам эксперта, три знака зодиака почувствуют, как их одарят удачей. 

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«У Дев, Водолеев и Овнов идут изменения. Так как сейчас планеты, которые управляют этими знаками, вошли в гармоничную фигуру. Где Меркурий не наносит вред своей ретроградностью, а наоборот только создает дополнительный аспект для реализации.

Меркурий данным знакам помогает в публичности, в нужных связях и поездках. Тем самым данным знакам еще сулит, заключение договоров выгодных, так идеи которые придут в этот период дают возможность проявить себя. Это может быть и на работе, или даже в социальных сетях. Зависит от того, где работают», – пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro

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