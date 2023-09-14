От этого тренда все без ума: как создать образ в стиле old money, который каждую превратит в богачку

По словам эксперта, у всего гардероба должен быть классический крой, а также важно, что все материалы, из которой сшиты вещи должны быть только премиум-класса. Дело в том, что old money — это яркое противопоставление другому стилю, fast fashion, широко представленному в магазинах. Стилист пояснила, что классика беспроигрышна, так как смотрится дорого и роскошно всегда.

«Например, блейзер в стиле принцессы Уэльской Дианы, тренч в стиле 60-х, белая рубашка с мужского плеча и широкие брюки со стрелками всегда будут смотреться шикарно», — пояснила Янковская.

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Она также перечислила материалы, которым нужно отдать предпочтение, выбирая вещи: шелк, твид, кашемир, плотный лен и хлопок.

Не стоит забывать про аксессуары. Для old money подойдут определенные украшения: преимущественно жемчуг, атласный ободок для волос, шейный платок и винтажные очки, пишет «Газета.ру».