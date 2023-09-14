Что добавить в куриный фарш, чтобы котлеты получились сочными: два неожиданных ингредиента

Обычно котлеты из куриной грудки получаются сухими и не очень вкусными. Поэтому многие хозяйки готовят их только при большой необходимости. Например, когда того требует диета. Если вы тоже из их числа, то знайте: блюдо можно преобразить, достаточно воспользоваться одним из двух кулинарных трюков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Первая хитрость заключается в добавлении кабачка. Овощ нужно очистить от кожуры и семян, измельчить на терке и смешать с фаршем. Пропорции могут быть любыми. Но, как правило, ингредиенты берут в равных частях.

Вторая хитрость состоит в добавлении сливочного масла. На один килограмм куриного фарша необходимо взять 25-30 граммов жирного продукта. Масло нужно разделить на мелкие кусочки и положить по одному в каждую котлету.

Источник: издание belnovosti.by