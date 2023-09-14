Финальная подкормка для вишни: от нее зависит плодоношение в будущем году — внесите до заморозков

Многие начинающие садоводы откладывают подкормку вишни до весны. Они почему-то думают, что осенью деревьям ничего не нужно. Дескать, плодоношение закончилось, а в период покоя можно обойтись без излишеств.

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Но это большое заблуждение. Если вы планируете собрать в будущем году достойный урожай ягоды, культуру просто необходимо подкормить осенью. Потому что это время у многих растений закладываются цветочные почки на будущий год. И вишня не является исключением.

В качестве сентябрьской подкормки можно использовать раствор золы. Инструкция простая. Смешайте два стакана несгоревших остатков древесины с ведром чистой воды и используйте получившийся состав для полива приствольного круга.

Если все сделать правильно, то урожай будет всем на зависть. Не откладывайте это важное дело на потом, процедуру нужно провести до наступления первых морозов.

Источник: vm.ru