Натрите лимоном сковороду, если пригорела еда: от результата будете прыгать до потолка

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Для того, чтобы вернуть чистоту сковородке понадобится лимон. Его надо разрезать пополам и макнуть одну половину в соду. После необходимо просто натереть лимоном пригоревшую поверхность.

Эксперты заверяют, что благодаря этому элементарному трюку нагар отвалится моментально. После обработки достаточно лишь ополоснуть посуду и наслаждаться чистотой, сообщает Novate.