Натрите лимоном сковороду, если пригорела еда: от результата будете прыгать до потолка

Порой на кухне случаются разные неприятности. Можно легко сжечь еду, если готовишь сразу несколько блюд или кто-то отвлек внимание. Однако потом сложно отмыть сковородку от нагара. Но в такой ситуации выручает опытных домохозяек простое народное средство. Этот лайфхак давно полюбился тем, кто превращал еду в уголек.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Для того, чтобы вернуть чистоту сковородке понадобится лимон. Его надо разрезать пополам и макнуть одну половину в соду. После необходимо просто натереть лимоном пригоревшую поверхность.
Эксперты заверяют, что благодаря этому элементарному трюку нагар отвалится моментально. После обработки достаточно лишь ополоснуть посуду и наслаждаться чистотой, сообщает Novate.