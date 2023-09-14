Как нужно сажать лук под зиму, чтобы он не замерз: эти хитрости всегда работают

Под зиму можно сажать не только чеснок, но и лук. Однако считается, что вторая культура является более капризной. Поэтому далеко не каждый дачник практикует осеннюю посадку этого овоща. И зря. На самом деле даже к луку можно найти подход, если соблюдать два простых правила.

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Во-первых, важно правильно подготовить землю. Лук любит фосфор и серу. Поэтому нужно при перекопке грунта внести в него фосфорную муку. Это удобрение поможет культуре пережить суровые морозы. Кроме того, грядку можно укрыть слоем сорняков.

Во-вторых, необходимо выбрать подходящее время. Садовод Воронова Ольга рекомендует сажать культуру в конце октября. Когда на улице будет стабильно холодно. Это важно. Так как в теплые дни лук может дать ростки, и тогда он быстро замерзнет.

Если все сделать правильно, то в будущем году вас будет ждать шикарный урожай лука.

Источник: gorodovoy.ru