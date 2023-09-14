Скороспелая квашеная капуста по особому рецепту: будет готова через трое суток — сладкая и хрустящая

Квашеная капуста всем хороша. В ней много витаминов, она имеет небольшую калорийность, а вкус и запах это вообще отдельный разговор. Если приготовить овощ правильно, то все гости будут просить добавку. Хотите порадовать себя и своих близких? Тогда записывайте самый вкусный рецепт.

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Вам потребуется: один килограмм белокочанной капусты, одна морковь, столовая ложка поваренной соли, чайная ложка сахара, чайная ложка тмина и несколько горошин черного перца.

Для начала нашинкуйте капусту. Затем измельчите морковь на крупной терке. Сложите овощи в целлофановый пакет, добавьте к ним остальные ингредиенты и хорошенько все перемешайте. Завяжите мешок на узел и оставьте на 24 часа при комнатной температуре.

Важно! Нужно развязывать пакет и перемешивать овощи каждые 4 часа. Иначе его может разорвать от скопления углекислого газа.

По прошествии времени уберите капусту в холодильник. Закуска будет готова уже через двое суток.

Источник: Дзен-канал «Хозяйка уюта».