Посейте под зиму эту зелень — свежий и ароматный урожай порадует уже ранней весной: так делают опытные дачники

Сентябрь настает и дачники начинают готовить участок к скорой зиме. Нужно не только собрать урожай, но и подготовить землю к будущему сезону. А опытные дачники также любят делает озимып посадки. Они рассказали, какую зелень нужно посадить под зиму, чтобы уже ранней весной наслаждаться урожаем.

Отмечается, что в этом много плюсов: семена прорастают гораздо раньше обычного, а растения получаются более крепкими, да и вырастает зелень задолго до появления насекомых и вредителей.