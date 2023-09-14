Посейте под зиму эту зелень — свежий и ароматный урожай порадует уже ранней весной: так делают опытные дачники

Сентябрь настает и дачники начинают готовить участок к скорой зиме. Нужно не только собрать урожай, но и подготовить землю к будущему сезону. А опытные дачники также любят делает озимып посадки. Они рассказали, какую зелень нужно посадить под зиму, чтобы уже ранней весной наслаждаться урожаем.
Отмечается, что в этом много плюсов: семена прорастают гораздо раньше обычного, а растения получаются более крепкими, да и вырастает зелень задолго до появления насекомых и вредителей.
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Эксперты пояснили, что осенью можно заняться посадкой укропа, петрушки, кинзы, листовых и кочанных салатов, листовой горчицы, шпината, зеленого лука.
Важно значить, что высаживать озимые культуры нужно на солнечном месте на возвышенности. А вот перед посадкой обязательно надо почву следует перекопать, удобрить и разровнять грядки. По словам опытных дачников, стоит увеличить количество семян на 25–50 процентов и после посева не поливать, пишет сайт bezgoroda.com.