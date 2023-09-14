Как в два счета разгладить глубокие заломы на кожаных ботинках: берем газету и утюг

На кожаной обуви со временем образуются заломы. Это неизбежно. Однако не спешите бежать в магазин за новыми ботинками. Проблему можно решить буквально за несколько минут. Вам для этого понадобится старая газета, тряпка, утюг и вода.

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Все просто. Набейте обувь скомканными газетными листами. Затем приложите к заломам влажную ткань и подождите 2-3 минуты. По прошествии времени возьмите в руки разогретый утюг и прогладьте проблемные места через тряпку.

Уберите ткань, а газету пока не трогайте. Оставьте ботинки в таком виде до полного высыхания. Затем выньте бумагу и наслаждайтесь отличным результатом. Мелкие заломы исчезнут совсем, а глубокие станут менее заметными.

Источник: mentoday.ru