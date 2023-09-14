Названа самая модная верхняя одежда осени-2023: не плащ, не пальто и даже не куртка — смотрите фото

Фото: freepik.com/wayhomestudio

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Осенью 2023 года на пике популярности оказались стеганые жилеты. Именно эта верхняя одежда потеснила плащи, пальто и куртки. Новинка уже успела поселиться в шкафу у самых расторопных модниц. Если вы все еще не успели обновить свой гардероб, стоит поторопиться. Спрос на безрукавки очень велик.

Стеганый жилет. Фото: freepik.com/wayhomestudio

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Однако не нужно хватать первую попавшуюся вещь. В тренде только укороченные модели прямого силуэта. Длина жилета должна быть на уровне бедер или немного ниже. Фурнитура тоже важна. Чем меньше дополнительных элементов, тем лучше. Что касается ткани: она должна быть довольно плотной. 

Сочетать жилеты можно не только со спортивной одеждой. Они будут отлично смотреться с джинсами, брюками карго и джоггерами. Выбор кофт тоже велик: подойдут толстовки, водолазки и свитера.

Источник: thevoicemag.ru

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